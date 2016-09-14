颱風西移南風建立 西南部風雨漸強
颱風莫蘭蒂持續發威，中央氣象局今天說，隨著颱風西移，南風建立，西南部風雨越來越強勁，屏東縣山區總雨量預報上看1100毫米。
今年第14號颱風莫蘭蒂發威，根據中央氣象局最新資料，颱風莫蘭蒂中心目前位在高雄西北西方80公里處，正以18公里速度向西北移動，暴風圈仍籠罩恆春半島、南投、台中以南、花蓮以南及澎湖地區。
氣象局說，莫蘭蒂颱風過去3小時持續減弱，暴風圈亦較為縮小，近中心最大風速每秒51公尺，7級暴風半徑200公里，未來還有持續減弱趨勢。
氣象局科長謝明昌表示，隨著莫蘭蒂颱風西移，南風建立，台灣西南部風雨漸增，截至下午5時，屏東縣西大武山已經累積718毫米雨量，預估颱風影響期間屏東山區累積雨量可上看1100毫米，高雄平地雨量也可達400毫米。
謝明昌提醒，未來莫蘭蒂颱風將逐漸通過澎湖附近海域，並有機會登陸金門，提醒外島民眾嚴加防範。
他補充，今天適逢大潮，晚間6時會開始出現滿潮，西南沿海及住在低漥地區的民眾要留意海水倒灌的可能。1050914
(中央社)
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