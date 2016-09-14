鼓勵搭捷運 中市10公里免費公車2018年將調整
捷運綠線將於2018年試營運、2020年通車，交通局長王義川今天（14日）表示，為鼓勵搭乘捷運，10公里免費公車政策將配合部分調整，研議條件式優待或收費，但學生、身心障礙者、高齡族的權益，仍會持續予以保障，目前市府1年編列16億補貼經費，他強調「10公里免費公車不會喊停，而是進行檢討後做調整」。
研考會主委柳嘉峰今天在道安會報報告「台中市公車服務品質暨10公里免費滿意度」民調，公車免費里程從8公里延長10公里逾1年，市民滿意度達89.7%，近6成民眾過去1年搭乘過公車，以16-19歲比例最高，達98.5%，民眾不滿意的前3名為司機服務態度不佳、班次太少和誤點脫班。
「高中生和大學生是公共運輸主力！」但王義川對部分司機被評「態度不好」，不解司機開車很少講話，為何卻有這樣的印象和經驗，要求公共運輸處進一步分析，加強服務態度的相關訓練，特別對高齡者、孕婦、行動不便者3大族群應多一份同理心。
優化公車去年7月8日上路，每日運量由上路前平均每日約5萬6920人次，提升至7萬4838人次，增加約31%，王義川說，10公里免費公車已初步建立市民搭乘公共運輸習慣，捷運2018年試營運，2020年全線通車，為鼓勵搭捷運，10公里免費公車政策將做檢討，配合部分對象作調整，請學生、身心障礙者、高齡族放心，10公里免費不會喊卡，會繼續保障他們的權益。
(中時)
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