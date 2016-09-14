高鐵稱做足防颱準備 旅客：真的很漏氣！

強颱莫蘭蒂襲台，台灣高鐵今天下午高雄燕巢路段因有菜網纏繞電車線，台南至左營站暫停行駛，南下列車也嚴重延誤。

預計下午搭乘133次高鐵，從台北返回高雄的蕭姓旅客說，原想趁離峰時回家，萬萬沒想到車才開到雲林就臨停，心急如焚變得心亂如麻，但「晚7小時回家沒關係，不要7天後回家就好。」

家住高雄的杜姓上班族更直言，高鐵秋節車票一開賣就上網搶票，早已準備好下班後回家，與家人團聚過中秋，只得轉搭班次到台南，再想辦法回家。她痛批，高鐵宣稱已做足防颱準備、全天正常行駛，以為很厲害卻出包，「真的很漏氣！」

(中時)