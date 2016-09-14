布蘭妮喊話合體舊情人 大賈竟然回應說…
小甜甜布蘭妮(Britney Spears)與大賈(Justin Timberlake)同為迪士尼頻道出身的偶像歌手，兩人曾在90年代談了場為時3年的青春戀情，當時被外界認為是樂壇「金童玉女」，然這對佳偶最終仍因故曲終人散，分手至今已14年，布蘭妮跟大賈已各自開展人生，甚至有了自己的孩子，沒想到日前布蘭妮接受「iHeart」電台訪談時，不但大讚舊愛才華了得，還說未來有跟大賈合作的想法，讓死忠粉絲驚艷不已，更讓人吃驚的，是大賈得知消息後，做出了以下回應。
大賈日前出席多倫多國際影展，宣傳自己的電影紀錄片《Justin Timberlake + The Tennessee Kids》首映會，過程中被《E!News》記者問及此事，先是愣住後熱情回應：「她這麼說嗎？當然，一定會！肯定會！」，之後略顯愧疚地說：「因為家裡有個17個月大的娃兒要顧，所以都不知道現在的頭條新聞是什麼了，歹勢啦！」，最後更就著鏡頭向舊愛喊話，大方拋媚眼：「我有空喔！call我！」，讓粉絲聽了既期待又感動，等不及要看兩人合體了。
(中時電子報)
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