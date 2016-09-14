明需上班民眾注意！15日停班停課一覽表

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莫蘭蒂颱風來襲，各地颳起強陣風。(資料照,陳怡誠攝)

(18:35更新 金門縣宣布明天達停止上班課標準)莫蘭蒂颱風來襲，在北市颳起強陣風，但北北基3市經過協調確認，已於行政院人事行政總處網站登錄，明天均未達停止上班上課標準。目前僅金門縣明天停止上班上課，各縣市也陸續宣布中。

以下為行政院人事行政總處公布15日停止上班及上課情形：

《北部地區》

基隆市 明天未達停止上班及上課標準

臺北市 明天未達停止上班及上課標準

新北市 明天未達停止上班及上課標準

桃園市 明天未達停止上班及上課標準

新竹市 明天未達停止上班及上課標準

新竹縣 明天未達停止上班及上課標準

《中部地區》

苗栗縣 尚未宣布

臺中市 尚未宣布

彰化縣 尚未宣布

雲林縣 尚未宣布

南投縣 尚未宣布

《南部地區》

嘉義市 尚未宣布

嘉義縣 尚未宣布

臺南市 尚未宣布

高雄市 尚未宣布

屏東縣 尚未宣布

《東部地區》

宜蘭縣 明天未達停止上班及上課標準

花蓮縣 明天未達停止上班及上課標準

臺東縣 明天未達停止上班及上課標準

蘭嶼鄉 尚未宣布

《外島地區》

澎湖縣 尚未宣布

連江縣 明天未達停止上班及上課標準

金門縣 明天已達停止上班及上課標準

(中時)