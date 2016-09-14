首批大閘蟹抵台　自助餐每日限量100份

首批大閘蟹抵台。（台北威斯汀六福皇宮提供）

祇園日本料理推出酒蒸活青蟹，上桌時蒸騰的香氣令人三分迷醉。（台北威斯汀六福皇宮提供）

大閘蟹來了！原本因氣候因素而趕不上中秋抵台的大閘蟹，經過台北威斯汀六福皇宮工作人員奔走，終於找到首批已達肥美標準的太湖大閘蟹，並從即日起回饋消費者將其成為飯店自助餐絲路宴主菜，4.5兩份量膏脂豐滿，每天限量100份。

六福皇宮表示，4.5兩、體質強壯、膏脂豐滿，而且青背、白肚、金爪、黃毛，這批確屬優質清水大閘蟹無誤。為保持最新鮮風味與口感，主廚採現點現做清蒸方式，封住大閘蟹鮮甜。現已開放訂位中。

(中時)