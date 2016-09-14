綠委黃偉哲痛批：高鐵反應慢好幾拍！

強颱莫蘭蒂挾帶狂風豪雨，今天下午1時38分，台灣高鐵高雄燕巢路段架空線遭菜網纏繞，導致集電弓斷裂，高鐵下午4時5分宣布表定3時後所有直達車行駛到台中折返、其餘列車只開到台南站，大批旅客擠在台北車站怨聲載道。

台南立委黃偉哲稍早也現身車站，原預計搭乘高鐵返家，同樣被卡在車站等候，他說，颱風災情為不可抗力因素，相信旅客都有耐心可以體諒，但高鐵應變能力待檢討，台鐵今天下午嘉義以南列車也都停駛，南下返鄉過節的都不能走了。

「高鐵的反應是慢了好幾拍！」他說，今年春節地震才發生故障，這類臨時性的災害，高鐵反應似乎都要等到最後一刻才公布，高鐵至少要再事發半小時內就該決定是延遲或停駛，並立刻透過媒體告訴旅客，不是旅客在路上或已到站才知道。

(中時)