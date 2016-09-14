綠委黃偉哲痛批：高鐵反應慢好幾拍！
強颱莫蘭蒂挾帶狂風豪雨，今天下午1時38分，台灣高鐵高雄燕巢路段架空線遭菜網纏繞，導致集電弓斷裂，高鐵下午4時5分宣布表定3時後所有直達車行駛到台中折返、其餘列車只開到台南站，大批旅客擠在台北車站怨聲載道。
台南立委黃偉哲稍早也現身車站，原預計搭乘高鐵返家，同樣被卡在車站等候，他說，颱風災情為不可抗力因素，相信旅客都有耐心可以體諒，但高鐵應變能力待檢討，台鐵今天下午嘉義以南列車也都停駛，南下返鄉過節的都不能走了。
「高鐵的反應是慢了好幾拍！」他說，今年春節地震才發生故障，這類臨時性的災害，高鐵反應似乎都要等到最後一刻才公布，高鐵至少要再事發半小時內就該決定是延遲或停駛，並立刻透過媒體告訴旅客，不是旅客在路上或已到站才知道。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。