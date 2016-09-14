風大雨大慶生 高市府：陳菊去致意
莫蘭蒂颱風來襲，高雄市長陳菊13日坐鎮災害應變中心指揮防災，晚間到朋友家致意。網路今天瘋傳陳菊「風大雨大時慶生」，高市府聲明，媒體與國民黨民代所言不正確。
網路有一段陳菊13日晚間出席一名在地友人的生日宴會，影片上還有其他民進黨籍立委參加。
媒體一早就追逐陳菊採訪何以颱風天還去參加生日趴？
高市府下午聲明指出，陳菊昨天下午召開災防應變會議，從2時開到4時，全市災防措施均已整備。晚間7時去友人家致意，停留約1小時，8時前離開。副市長許立明9時跟內政部進行連線，陳菊也聽取回報情況，持續關注颱風動向。
新聞稿還指出，13日晚間高雄並無風雨災情，上午一早陳菊還去巡視抽水站等防災準備。市府說部分媒體與國民黨民代所言不正確。1050914
(中央社)
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