澎湖午後風雨增強 籲民眾做好防颱

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颱風「莫蘭蒂」發威了，澎湖地區今天下午在進入暴風圈後，開始風強雨驟，讓民眾感受到颱風的威力，東吉島氣象站更測到高達17級陣風的新紀錄。

澎湖地區今早至中午，只有間歇性的風雨，不過在下午3時30分，風勢雨勢突然增強。

澎湖氣象站表示，颱風「莫蘭蒂」來襲，澎湖出現的最大陣風達10級，東吉島氣象站則測到平約14級，最高達17級陣風，創了歷史新高，目前島上的電話已中斷，雨量預估有200毫米，最快在明天早上才會脫離暴風圈。

澎湖縣政府表示，颱風「莫蘭蒂」帶來的風雨，有逐漸增強趨勢，籲請民眾做好防颱準備，儘量避免外出，以免發生危險。

澎湖縣災害應變中心截至目前為止，尚未有接獲重大災情，僅零星的屋瓦掉落等。1050914

(中央社)