台中霧峰女嬰遭棄置 警持續追查

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台中市警局霧峰分局四德派出所昨晚接獲民眾報案，有1名女嬰被棄置於霧峰區四德路376巷福德祠前，目前生命跡象穩定，警方持續調閱監視器追查。

台中市社會局表示，這名女嬰被放設在印有「藍世界」紙提袋裡，身上包裹1條粉紅色包巾，經檢查女嬰臍帶已掉落，醫院初步判定女嬰大約出生1週以上時間。

另外，這名女嬰目前體重2930公克、身高48公分，外觀正常且未發現有任何傷勢，活動力正常，左肩上有顆小痣，因擔心新生兒感染，目前先以抗生素治療中。

警方表示，經調閱監視影像，發現昨天晚間7時52分有1名民眾騎電動腳踏車，將裝有女嬰的紙袋棄置在福德祠，隨即騎車離開，將持續調閱沿路監視器追蹤調查。1050914

(中央社)