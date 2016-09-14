網拍賣仿冒貼紙 檢認定並非故意處分不起訴

陳姓女子用妹妹的雅虎帳號網拍仿冒知名運動品牌「PUMA」圖樣的貼紙，不僅遭警查獲，PUMA公司後也控告姊妹違反《商標法》，承辦檢察官採信姊姊說詞，認定貼紙是她多年前購鞋的贈品，並非故意仿冒品貼紙轉售牟利，今將陳姓姊妹處分不起訴。

檢方查出，姊妹倆販售的仿冒貼紙只有這一張，認為若是故意進仿冒品販售牟利，數量應不只於此；另姊姊將贈品放上網拍販賣，應是信賴店家贈品應該不是仿冒品，且兩姊妹也沒有辨別商標真偽的專業能力，偵結後將陳姓姊妹處分不起訴。

(中時)