天宮二號 中秋節晚發射

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大陸天宮二號定中秋節晚發射。（圖／新華社）

大陸天宮二號定中秋節晚發射。天宮二號空間實驗室定9月15日22時04分發射。

新華社報導，中國載人航太工程新聞發言人、辦公室副主任新聞發言人武平今天表示，經中國載人航太工程空間實驗室飛行任務總指揮部研究決定，天宮二號空間實驗室發射時間已決定。

今天下午，執行此次發射任務的長征二號FT2火箭已經開始加注推進劑。

據了解，天宮二號太空實驗室發射後，「神舟十一號」載人太空船預定10月升空。屆時，大陸太空人將可使用天宮二號作為暫住的基地。

相較天宮一號，天宮二號可以讓2名太空人在艙內生活30天，這也象徵大陸朝向建設大型太空站的目標更近一步。

大陸於2011年發射「天宮一號」，是大陸第一個太空實驗室，主要執行交會對接任務（並不適合長時間駐留），其後陸續發射的神舟八、九、十號太空船都與天宮一號對接。

天宮二號則是較大型的太空實驗室，太空人可在天宮二號長時間生活、實驗、研究等，天宮二號也能測試太空維修實驗，提供經驗。

天宮二號採用實驗艙（提供太空人駐留）和資源艙（提供飛行動力）兩艙構型，同時為滿足中期駐留需要，重大改善載人宜居環境，具有讓2名太空人在軌工作、生活30天的能力，在軌壽命2年。

(中時電子報)