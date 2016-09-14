莫蘭蒂颱風發威 桃機已取消72航班

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桃園國際機場因受莫蘭蒂颱風影響，統計14日凌晨至17：00止，受影響航班總計取消72班。客機部分入境取消32班、出境取消31班；貨機部分入境取消3班、出境取消6班。桃園機場每日出入境航班平均為570班，本次取消航班以陸籍航空為多數，佔總航班數12.6%。

目前桃園機場風速每小時26浬，陣風每小時38浬，能見度10公里以上，天氣為多雲時晴。配合交通部，機場公司防颱緊急應變小組已於昨13日上午8時30分開設，確保機場安全運作，加強航廈相關設施、排水管線及空橋場面設施等安全檢視與固定，餐飲廠商供餐作業亦準備妥當，嚴陣以待颱風影響。

(中時)