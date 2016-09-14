參與ICAO 李大維：希望陸不要有負面行動

我要評比

國際民航組織（ICAO）大會於9月27日舉行，外交部長李大維今表示，目前還沒收到邀請函，ICAO是功能性組織，台灣參與對全世界民航業有幫助，希望大陸對我方參與不要有任何負面行動，這才符合兩岸關係正常發展。

至於今年ICAO是否須循WHA模式才能參加？李大維說，「我沒辦法給大家明確答案」，不過參與ICAO是為了國際間的飛航安全，並不只是為了台灣2300萬人。

(中時)