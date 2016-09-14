民進黨颱風天提案 通過力挺遭藍罷免的賴進坤

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為了護航「花蓮縣議長賴進坤可能遭罷免案」，宜蘭縣長林聰賢冒著颱風趕赴台北參加中常會替高雄市長陳菊提案說明，會中決議，民進黨議員不得參與及支持此次議長罷免案，力挺遭國民黨罷免的議長賴進坤。

民進黨今天中常會，因為身兼黨主席的總統蔡英文赴台中參加大陸台商餐敘，由總召柯建銘代為主持，差點因人數不夠流會，後來新當選黨團書記者劉世芳趕來參加宣示，千鈞一髮終於讓人數揍足，開成中常會。

日前花蓮市長選舉，國民黨議長賴進坤陣前倒戈遭國民黨開除，賴進坤為了保住位子，向民進黨求助。原本今天中常會，除了蔡英文請假，加上颱風，各縣市長坐鎮防颱中心，除了林聰賢，其他縣市長全數缺席，而這次讓林聰賢冒雨來台北開會的原因，是為了幫高雄市長陳菊提的「花蓮縣議長賴進坤可能遭罷免案」說明。

由於黨發言人楊家俍轉述林聰賢在常會的談話指出，賴進坤對民進黨團友善、也將民進黨團辦公室從邊間小辦公室移到一個比較舒適的空間，希望中常會通過決議，一旦國民黨罷免議長提案成案，6名黨籍縣議員也將一致支持賴進坤。

楊家俍表示，常會決議民進黨議員不得參與及支持此次議長罷免案。他會後轉述時表示，據了解，近日地方盛傳有心人士可能提出議長罷免案。中常委一致認為花蓮市長補選結束後，應放下政治歧見與立場，團結謀求花蓮的進步與發展。不容個人與政黨政治鬥爭，破壞縣民福祉。

(中時)