VOGUE跨世紀時尚攝影展開幕 星光熠熠 點亮時尚夜空

《預見 Coming into Fashion,VOGUE跨世紀時尚攝影展》。(VOGUE提供)

Before it’s in Fashion, it’s in VOGUE!關於時尚,VOGUE說了算!一百多年來,在潮流的世界VOGUE就等同於「時尚」。為慶祝《VOGUE國際中文版》來台20周年,VOGUE特別集結時尚百年群像,在華山文化園區中4B館舉辦《預見Coming into Fashion, VOGUE跨世紀時尚攝影展》,從世界各地將一百多年來VOGUE、VANITY FAIR等重量級雜誌所設計及攝影的珍貴時尚圖像,運送到台灣舉辦盛大攝影展,並由林志玲親自錄製語音導覽。這場台灣20年來規模最盛大的時尚攝影展,斥資2,500萬,保險價值上千萬的攝影巨作,特別在今日(9/14)舉行隆重揭幕儀式,由金馬影后VOGUE封面女郎代表林嘉欣領銜,宣布攝影展正式啟動,並於晚間邀請眾多巨星薈萃一堂,搭乘LEXUS豪華車隊登場,展現恢弘氣勢。這次盛會集結金馬、金曲、金鐘,台灣三金得主齊聚,共同祝賀VOGUE 20周年生日快樂,同時搶先預覽160幅國際級大師的攝影傑作以及VOGUE Taiwan歷年精彩佳作。

林嘉欣預覽攝影展 觸及內心感動

此次受邀擔任開幕嘉賓的林嘉欣和VOGUE淵源極深,她於2003年首次登上VOGUE雜誌接受採訪,2009年更與VOGUE團隊飛往法國巴黎拍攝封面,並在VOGUE的帶領下,第一次出席巴黎時裝周,坐在前排看秀,回想這段美好的回憶,林嘉欣表示,「我第一次參加時裝周就是和VOGUE,感覺很興奮,一點也不緊張,因為我很信賴他們,這幾年和VOGUE合作很多次,每次都讓我很放心。」那一次的封面拍攝,林嘉欣嘗試許多時尚華麗的造型,在鏡頭前扮演仙境幻界中的絕美舞孃;鏡頭外,則開啟了她對攝影的興趣,她說,「攝影是一種藝術,也是一個記錄。我喜歡觀察周遭所有小細節,看到有趣的畫面或特殊光影變化,就想拍下來,隔一段時間再拿出來看,每次都有不同體會。工作的關係需要常常上鏡,鏡頭前和鏡頭後,感覺很不一樣,鏡頭前的我是一種表演方式,像是詮釋一個角色,鏡頭後的我透過攝影把眼前所看到的事物記錄下來,參雜心裡的感動和思緒,更深入心靈層面。」這次來到《預見Coming into Fashion, VOGUE跨世紀時尚攝影展》林嘉欣覺得最震撼的是能夠親眼鑒賞到,涵括Edward Steichen、Cecil Beaton、Guy Bourdin、Irving Penn等定義二十世紀時尚藝術美學的大師之作,她表示,聽說這些作品總共耗時5年,才從紐約、巴黎、倫敦匯集空運來台。此外,嘉欣對於能夠看到最火紅的Mario Testino親自授權代表原作,超現實主義大師Erwin Blumenfeld攝於1945年的經典名作-「The Red Cross」原稿,都讓熱衷於攝影藝術的她,對於能有機會在台北看到眾多大師詮釋的各世代風格人物,所成就的一幅幅刻劃時代精神的藝術之作,感到既興奮又感動。

金馬、金曲、金鐘,台灣三金得主齊聚,共同祝賀VOGUE 20周年生日快樂!!

曾多次登上VOGUE雜誌內頁或封面的諸多VOGUE女郎也趁此次攝影展揭幕,難得相聚在一起的機會,互相交流拍攝VOGUE雜誌的經驗和觀賞《預見Coming into Fashion, VOGUE跨世紀時尚攝影展》的心得。

第51屆金鐘獎入圍者楊謹華與曾之喬在攝影展上相見歡,開心互祝彼此好運,希望一起敲響金鐘。金鐘獎準影后楊謹華說:「聽到入圍消息,先是興奮尖叫,情緒冷卻下來之後開始煩惱要穿什麼造型走星光大道,當時腦海裡閃過的第一個念頭就是快翻VOGUE來看。」同樣入圍本屆金鐘獎最佳女配角的曾之喬也說:「很多小女孩想當公主,而我從小的願望是成為VOGUE封面女郎,這次參加VOGUE攝影展開幕,彷彿離夢想又更進一步了。至於入圍金鐘獎,我真的非常開心,但是也打算告訴自己要平常心,入圍已經是意料之外的驚喜,我要好好享受跟一起入圍的好友踏上紅毯的快樂。」

神秘嘉賓金曲歌王-蕭敬騰登台演唱 獻上生日祝福

當晚的慶祝晚宴同時出現一位神秘嘉賓,常常登上VOGUE人物專訪的VOGUE男孩 –金曲歌王蕭敬騰突然現身晚宴,登上舞台獻唱一曲改編的《生日快樂》歌向VOGUE寄予生日祝福。一向直爽的老蕭表示,常常跟VOGUE合作,跟編輯團隊就像好朋友一樣總是一起工作,好朋友生日他怎能錯過。更何況,這次攝影展非常精彩,他很希望能夠多觀摩一些國內外攝影大師的作品,借此碰撞一下靈感,做為下一張專輯的設計及攝影參考。

跟VOGUE淵源深厚的才子導演蔡康永及新加坡影視一姐范文芳皆有作品參展

特別從新加坡跨海來台的新加坡影視一姐范文芳,趁機跟大家分享喜悅,她表示,「這次有我1997年出道時拍攝的VOGUE作品入選攝影展,真令我覺得受寵若驚,能夠跟眾多VOGUE封面女郎並排展覽,我很榮幸,希望未來有更多機會和VOGUE合作,拍出更棒的作品。」

曾任GQ雜誌總編輯的才子蔡康永近日轉戰電影圈,忙於準備第一部電影的蔡導演,特別於百忙中撥冗出席慶祝老東家在台創立20周年。攝影展現場同時亦展出一張2004年蔡康永與小S合作的照片,讓蔡康永重新回憶起主持康熙的美好。康永哥笑笑表示,「我雖然不是VOGUE封面女郎,但我和很多VOGUE封面女郎合作過,她們和我都淵源深厚,就像我跟VOGUE多年的友誼一樣。」

多位明星藝人齊聚攝影展-戲劇女王陳怡蓉,金鐘影帝黃河,時尚甜姐兒陳庭妮,新生代人氣新星邵雨薇,俏皮新演員孟耿如,時尚名媛Melody,混血名模Akemi

時尚先鋒與名模 洪偉明+呂芳智+洪曉蕾+陳婉若+王麗雅+王尹平爭相預覽大師作品

即將成為新嫁娘的陳怡蓉說:「這次拍婚紗照,特別找了國內外各版本的VOGUE作為參考,裡面的造型與攝影手法給我很多靈感。」此外,新生代女星陳庭妮、邵雨薇、孟耿如和新近竄起的金鐘影帝新男神黃河,以及美豔女神Akemi香月明美、最時尚的媽咪Melody紛紛前來欣賞國際級攝影大師的精采作品。名模界的兩大代表也盛裝出席晚宴,時尚教父洪偉明和時尚設計師呂芳智帶領凱渥名模洪曉蕾現身;時尚教母陳婉若則攜手伊林名模王麗雅和王尹平親臨現場,共襄盛舉。

VOGUE是世界上第一本結合攝影呈現時裝的時尚雜誌,自此開啟時尚與攝影密不可分的關係。VOGUE以時尚推手之姿,堅守對品質的要求,對時尚的熱情與創新DNA,影響力跨越年齡世代、語言文化,影響遍及全世界。適逢VOGUE TAIWAN 20週年,特別策劃《預見Coming into Fashion, VOGUE跨世紀時尚攝影展》,匯集百位聞名於世的重量級攝影大師的作品,還有台灣VOGUE 20年來的重要人物影像,構建一個打破疆域與文化的時尚任意門,邀請大家自由穿梭時空,欣賞每一幅精彩攝影作品。

