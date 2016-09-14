羽球經典對決東京重演？ 李宗偉：改11分就考慮

李宗偉敗給中國大陸諶龍，第三度無緣奧運金牌。（美聯社資料照）

國際羽總（BWF）在里約奧運結束後，力推賽制改革，打算從每局21分、三戰兩勝，改為每局11分、五戰三勝，並在本月初的國際U19羽球賽就已實施，儘管利弊仍在討論，但今年在里約又摘下銀牌的大馬34歲拿督李宗偉表示，若賽制改為11分制，他將可能再戰4年後東京奧運，他還強調，中國大陸林丹也可能續戰。

李宗偉4度征戰奧運，本屆在里約闖過「天敵」林丹設下的難關，卻在金牌戰不敵另一中國大陸好手諶龍，連續3屆拿下銀牌，落敗時的遺憾眼淚，如今因為國際羽總打算更改賽制，將可能有破涕為笑的機會，他接受大馬媒體採訪時表示，只打11分象徵比賽時間更短，對於年紀大球員將是優勢。

目前國際羽總打算改革比賽的想法，獲得各方討論，有人認為，雖改為每局11分制，但不見得會縮短比賽時間，就如同當初從15分發球得分制改為21分落地得分制一樣，換言之，李宗偉期待比賽時間加快的想法，恐不實際。

無論如何，要看到李宗偉繼續站在羽球場上，至少還有2年時間，他已宣布將代表大馬參加2年後的湯瑪斯盃，也將參加明年蘇格蘭世錦賽，尋求生涯首金。

(中時電子報)