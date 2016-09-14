台南-左營列車暫停運轉 高鐵：已派員搶修

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台灣高鐵燕巢路段由於菜網纏繞架空線事件影響，導致633次列車集電弓斷裂，暫停台南至左營區間運轉，所有南下列車行駛至台南，北上列車改自台南站發車。

高鐵表示，目前已派員趕赴現場搶修，實際了解修復狀況，將再次對外宣布，預估晚上9點前暫停台南至左營區間運轉。

高鐵表示，已於15:15自左營站派出接駁列車，並完成所有旅客接駁，下午4點12分已將633列車上420旅客全數安全送回左營站。

受此事件影響，高鐵將於台南站至左營站間安排遊覽車疏運，共調派49台遊覽車進行台南至左營站間接駁，協助旅客繼續行程。

(工商)