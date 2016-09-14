莫蘭蒂颱風釀9人受傷 停電戶一度達63萬多戶

中央災害應變中心統計，截至今天（14日）下午4時為止，因莫蘭蒂颱風受傷人數共9人，停電戶一度多達63萬6725戶、停水戶曾高達70萬9538戶，目前陸續搶修中，另各縣市交通號誌毀損、電線掉落、路樹傾倒共2337件，預防性疏散撤離4914人，其中1281人安置在各縣市收容處所。

臉書《爆料公社》今天貼出1則墾丁南灣附近救護車險遭大浪沖走的影像，內政部表示該救護車為屏東縣政府墾丁消防分隊救護車，於出勤結束返隊途中，在南灣路段南下方向遭海浪衝擊，推出對向的北上車道，僅車前右側小燈損壞，車上救護人員均平安。

行政院長林全今天下午赴中央災害應變中心主持防災工作會報，並與高雄市、台東縣、屏東縣、金門縣及澎湖縣視訊連線，了解防災準備工作與災情狀況。

高雄市長陳菊連線時不停說：「高雄的狀況很不好。」她表示，高雄颳起13級強陣風，包括招牌掉落、路樹倒塌等各類災情達2600多件，另有許多港口船隻斷纜，還有1艘貨輪斷纜後，撞上港區2輛起重機，所幸未造成人命傷亡。

陳菊表示，高雄市府與協力單位高雄大學評估，由於高雄目前風雨仍強，相關人員無法進行搶修作業，今天晚間7時後風雨才會逐漸減小，屆時會優先復水、復電。

澎湖縣副縣長林皆興、金門縣長陳福海則表示，目前澎湖、金門風雨不強，預估入夜後到明天白天風雨將逐漸增強，將密切監控颱風災情，也準備好各種搶救裝備、機具，另希望中央能在颱風遠離後，協助增派海空航班，讓滯留旅客順利返台。

林全提醒各縣市務必做好所有防颱與救災準備，只要有需要，可立即向中央反映，中央一定會全力配合協助救災。

(中時)