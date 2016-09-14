上海最嚴食品法規 最重將終身禁業

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人民網14日報導，上海市人大常委會13日審議「上海市實施<中華人民共和國食品安全法>辦法（修訂草案）」。這部被稱為「史上最嚴」的食品安全法規，擬考慮對於違法從業者、企業法人代表實施終身「禁業令」。

草案擬建立從事接觸直接入口食品工作人員健康管理制度，明令規定，患有肝炎、活動性肺結核、化膿性或滲出性皮膚病等有礙食品安全的人員，嚴禁從事接觸直接入口食品的工作。此外，將食品安全知識培訓和考核擴大到全體從業人員，做到全員培訓、考核合格後才能上崗。

(工商)