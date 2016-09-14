第三屆關渡宮 ZONE SPORT 公益祈福GO
北台灣歷史最悠久的媽祖廟臺北關渡宮，將於12月3日盛大舉辦第三屆「ZONE SPORT公益祈福GO」，本次活動邀請超馬悍將林義傑擔任公益大使，歡迎民眾報名參加；活動現場也將捐贈新台幣20萬元於社團法人中華民國愛公益協會，一同關懷弱勢族群。
繼去年首屆活動大受民眾好評後，主辦單位關渡宮及旺辰實業今年提供更加豐富的參賽好禮，除了有ZONE SPORT科技纖維衣、ZONE瓏纖維抗菌襪等知名品牌商品外，也有限量媽祖金屬獎牌、平安符、御守、福袋及紀念圍巾等，造型討喜極具收藏價值，特別請師傅來為所有平安符加持，祈求每位選手皆能順利完賽。
本次賽程全長約7.6km，將由關渡宮前水岸公園停車場出發，民眾可一覽關渡平原風光及水岸景色，風景十分怡人。
本次活動琳瑯滿目的賽會獎品也是亮點之一，除有價值52000元哈特佛機車、價值24000元三洋電冰箱、捷安特腳踏車、國際牌微波爐等百個大獎等您來拿。名額有限，歡迎有興趣的民眾，踴躍報名参加！活動報名截止日至105年9月30日。
(中時電子報)
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