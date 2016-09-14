花東鐵路路基遭掏空 修復完成

台鐵緊急派員修復。(楊漢聲攝)

水圳來不及宣洩，導致鐵路路基遭掏空。(楊漢聲攝)

莫蘭蒂颱風襲台，為南花蓮帶來大雨，不只道路多處積水，台鐵花東鐵路104+300K東竹站到富里站間，發生鐵路路基掏空約20米，台鐵緊急派出怪手及維修車輛搶修，在下午4時30分完成搶修動作，花東線也在5時50分恢復通車。

現場台鐵維修人員表示，發生鐵路路基遭掏空，可能是降雨太大，路基下方的農田水利會水圳，因水量過大無法宣洩，整個淹漫過鐵軌，導致鐵道被掏空，PC枕木裸露。

台鐵鐵方面，為了安全，台東線104K+300修復後會要求車輛限速60公里通過；此外，在96K+500處軌道被水淹過，導致道碴鬆動也已派員搶修，修復後現場將有警告牌，請通過的列車限速80公里通過。

(中時)