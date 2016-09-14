駐日代表處澄清 蓮舫沒說台灣不是國家

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中華民國駐日代表處指出，經調閱11日記者會錄影內容，日本民進黨主席參選人蓮舫，並無媒體報導所謂「台灣不是一個國家」發言，而中華民國是主權獨立的國家，無庸置疑。

駐日代表處今天表示，有立法委員於13日引用台灣媒體報導質詢外交部長李大維，表示日本民進黨主席參選人蓮舫參議員於11日的記者會上有「台灣不是一個國家」發言，代表處提出兩點說明澄清。

一、經調閱當日記者會相關錄影，蓮舫參議員在當日記者會上答詢，並無「台灣不是一個國家」的發言內容。

二、中華民國是主權獨立的國家，無庸置疑。1050914

(中央社)