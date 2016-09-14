泰國米逾百種 是主食也是點心要角

特派員看世界專欄泰國是世界穀倉之一，泰國人的米食，可以是正餐，也有各式點心，泰國茉莉香米和長糯米世界知名，到泰國來一定要體驗多元米食文化。

泰國稻米產量世界排名數一數二，種類繁多，超過100種的米，大家比較熟悉的是泰國香米，就叫做茉莉香米。根據研究，泰國茉莉香米並不是吃起來有像茉莉花的香氣，而是和泰國另一種常用香料–香蘭葉有著同樣的天然香味成分。

對於習慣吃較黏米的台灣民眾來說，泰國米的感覺比較像在來米，不過由於泰國米黏性低，非常適合做炒飯或將湯汁淋上食用。泰國稻米的內銷數量超過出口，因為泰國人從早餐開始就吃米飯，不論是一般香米或糯米都是重要的早餐。

泰國民眾習慣吃米食，從早餐開始，許多街頭自助餐供應各式早餐，一到兩樣菜就著米飯食用。另外更簡單的就是一包糯米飯烤肉串或炸雞或炸豬肉串，補充蛋白質外也有飽足感。另一種泰國人的早餐就是米粉湯，以泰國米製作的粿條或米粉，配上豬骨高湯、豆芽和空心菜等。

泰國盛產海鮮，鮮蝦或螃蟹炒飯是許多觀光客的最愛，因為經過加熱，吃起來感覺乾淨衛生。至於泰國民眾最常享用的就是一盤米飯淋上有湯汁的菜餚，不會太乾澀，容易入口是最簡單又方便的餐食。

糯米飯是泰國東北民眾主食，小竹籃盛裝，用右手揉搓更具黏度，沾著帶點酸辣鹹的沾醬入口，再細細品嚐糯米香Q甜口感，對東北部的人來說，這就是最美味的享受，其他還可以配烤雞，炸雞，烤魚等。

至於製作成點心的米食就更多了，最為觀光客熟悉的就是芒果糯米飯，以幾乎無纖維的黃皮芒果搭配軟Q的糯米飯，淋上椰漿灑上綠豆仁，豐富的口感就在口中層次的散開，是許多觀光客必嘗的甜點，也有榴槤糯米飯。另外泰國盛產竹子，竹筒糯米飯是另一道泰式美食，將糯米和紅豆等塞入竹筒經過火烤，取出後就是美味的紅豆糯米飯。

糯米飯還可以搭配冰淇淋，美國知名的冰淇淋連鎖店在泰國就推出許多各種變化的糯米飯搭著冰淇淋小品。至於連鎖超市更不時推出各種糯米飯組合，讓喜愛吃甜食的泰國民眾，不必動手就有美味的糯米飯享用。

泰國人生活中少不了米食，從早餐到宵夜，都離不開稻米，即使現今西式餐飲風行，根據調查，泰國是第五大產米國，年產量約3500萬噸，其中半數供應泰國境內。台灣也向泰國進口稻米，尤其著名的茉莉香米受到不少人喜愛。1050914

(中央社)