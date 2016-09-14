傳拜耳購併價加碼 孟山都點頭
彭博今天披露，美國種子巨擘孟山都（Mosanto）同意接受德國製藥及化學集團拜耳（Bayer）加碼後的收購價。
彭博引述消息人士透露，雙方仍在協商中，這起超大購併案的最終價碼可能還會變動。
孟山都董事會昨天傍晚開會。德國萊因郵報（Rheinische Post）等媒體報導，拜耳提高收購價碼至每股129美元（約新台幣4111元），較上週提出的127.5美元（約新台幣4063元）增加。
拜耳加碼後的出價預估孟山都身價565億美元（約新台幣1兆8005億元）。
拜耳今年5月提出每股122美元的現金收購提案，遭孟山都以「不完整且開價不足」為由回絕。拜耳隨後曾提高至每股125美元。（譯者：中央社劉淑琴）1050914
(中央社)
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