廣東香港簽署多項協議 成立高校聯盟

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中國大陸廣東省和香港今天在廣州市舉行新一輪合作會議，雙方簽署多項協議；香港行政長官還宣布成立廣東、香港及澳門的高校聯盟。

官方香港電台報導，在粵港合作聯席會議第19次會議上，雙方會後就醫療衛生、環保、廣東自貿區等多個方面簽署協議，並舉行聯席記者會。

廣東省省長朱小丹在會上說，粵港雙方討論新一年兩地合作，落實「十三五」規劃，積極推動「一帶一路」規劃。

他說，支持香港的青年到廣東創業，以及加強兩地創新產業合作。

香港行政長官梁振英說，未來1年是落實大陸「十三五」規劃重要的1年，雙方將致力促進兩地創新及共同發展，並加強青年交流，加深年輕人對兩地社會的認識和了解。

梁振英並宣布成立粵港澳（門）高校聯盟。1050914

(中央社)