當年大白鯊咬掉腿 帕運泳將要拯救鯊魚

我要評比

南非34歲泳將哈席姆（Achmat Hassiem）在帕拉林匹克運動會泳池比賽時，總會想像後頭有鯊魚，以激勵自己奮泳向前。10年前，鯊魚咬掉了他半截腿。

法新社及「印度時報」（The Times of India）報導，10年前哈席姆在南非開普敦（Cape Town）外海接受救生員訓練時，遭到一隻大白鯊狠咬，從此他的命運就和鯊魚緊緊相連。

當年鯊魚差點咬死哈席姆，如今這個傷勢促使他游進里約帕運。

下週3度且是最後一次征戰帕運後，哈席姆將展開新任務：走遍全球宣傳拯救鯊魚，避免過度捕撈。

他昨天100公尺自由式完賽後告訴記者：「我的綽號是『鯊魚男孩』，大家叫我『鯊仔』或『鯊魚男孩』。」

他說：「我弟弟說，那頭銜聽起來像超級英雄，我也喜歡這麼想，當個超級英雄。」

哈席姆脫下漆上南非國旗顏色的義肢、進入泳池後，他就會回想幾乎是自己這輩子最後一次游泳的那一刻。

他說：「我在比賽時會利用這種恐懼感，想像一隻長4.7公尺的大白鯊正在水道中追我，以鞭促我游出好成績。」（譯者：中央社蔡佳伶）1050914

(中央社)