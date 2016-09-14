外長：裁外館公文躺3週 下週做最後決定
外交部長李大維今天表示，關於裁撤外館的規劃，公文已經放在他桌上了3週，下週就會有最後決定。
李大維昨天在立法院證實有規劃整併外館，最近會做一個決定。他也說，現在檢討要裁減的外館數目，不到10個這個數字。
他今天下午主持「外交部領事事務局局長、部內一級單位主管及新任駐外館長宣誓典禮」後受訪進一步說明，強調裁撤外館必須要慎重，牽涉因素很多，除了成本效益因素更重要還有戰略性考量，做這樣決定絕對不會唐突。
李大維指出，規劃在他桌上已經躺了3週，會在新會期近期做最後決定，並透露經慎評估決定後會有一些更動。
媒體詢問有公布裁撤外館的時間表嗎？李大維說，大概在下週會有最後決定，因為19日立法院外委會要選召委，之後外委會會召開會議討論。
另媒體再問裁撤是因為外館數目太多了嗎？李大維則表示，是因為立法院朝野都有類似想法，媒體也有類似想法，外交部內是從成本效益角度覺得數目是多了一些，但不是純金錢評估，一定還有外交戰略布局考量。1050914
(中央社)
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