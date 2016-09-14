印度再發生窮人遺體被棄置路旁慘事

印度再度發生男子沒錢致使妻子遺體遭到棄置的慘事。一名印度男子因新德里一所公立醫院不願開出妻子死亡證明，被迫來回奔波，後來妻子遺體被救護車司機丟棄路旁。

住在新德里東北卡卡杜馬區（Karkardooma）村落的42歲賣茶小販拉爾（Chhote Lal），日前帶著關節痛與高燒的妻子安珠（Anju），到當地的公立漢卓爾（Hedgewar）醫院治療，二度住院時不治死亡。

但醫院只複印醫師處方和心電圖表給拉爾，就撒手不管，沒有開立死亡證明，也未安排車輛運送遺體。

正當拉爾感到無助時，醫院旁招攬客戶的救護車司機表示願意幫忙運送拉爾妻子遺體回家，要價300盧比（約新台幣150元），拉爾無奈只好同意。

拉爾告訴「印度時報」（The Times of India），他抱著妻子遺體進入救護車回家，希望讓在家裡10歲和12歲的女兒看母親最後一眼，然後就火化。

一回到家，拉爾的房東巴伯魯（Bablu）要求出示死亡證明，但因為拉爾沒有拿到醫院開具的死亡證明，房東擔心會有法律上的問題，不讓遺體運進屋。

接著，安珠非自然死亡的謠言傳遍整個村莊，當地人逼迫拉爾帶著妻子遺體離開村莊。拉爾逼不得已，只好連夜央求救護車司機把他和太太的遺體一起送回醫院，想索取死亡證明，但又遭警衛拒於門外。

到了早上，救護車司機稱他已等了3個小時，要求加價。拉爾說，他向房東借了2000盧比（約新台幣近1000元），打算把妻子遺體先運到一購物中心附近朋友家安置，但司機開到購物中心，就把妻子遺體丟棄路旁。

拉爾表示，對一個月只勉強賺3000盧比（約近新台幣1500元）的賣茶小販來說，司機的開價他遠遠無法負擔。

所幸路過的警察看到拉爾的情況，幫拉爾支付車資，協助將遺體冰存，安排火化。

漢卓爾醫院院長庫瑪（Sushil Kumar）被問到醫院惡劣行徑時，宣稱自己不知道此事，如果有人詢問，會進一步瞭解。1050914

(中央社)