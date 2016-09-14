大門遭強風關閉 佛館工作人員慘斷指

佛陀紀念館工作人員因颱風風切過大，大門自動強力關閉，右手大拇指遭夾斷流血，師父一旁安慰。（呂素麗翻攝）

佛陀紀念館工作人員因颱風風切過大，大門自動強力關閉，右手大拇指遭夾斷流血，溪埔派出所員警緊急救援。（呂素麗翻攝）

莫蘭蒂颱風狂風驟雨肆虐，高雄市佛陀紀念館禮賓大廳1名陳姓女服務人員，今天下午要將佛館大門關閉時，因風切過大，大門自動強力關閉，硬生生夾切斷服務人員的右手大拇指，師父緊急向警方求援，仁武分局溪埔派出所火速用巡邏車將傷者送到義大醫院急救，及時進行手指接縫手術，保住陳女手指。

佛館人員向警方表示，事件發生時，雖立即致電119，但因颱風期間停電無法打通，正著急如熱鍋上螞蟻之際，突想起溪埔所而於下午1點40分向溪埔派出所求助。

溪埔所所長林卓材與警員廖國鈞到場，當機力斷決定用巡邏車護送傷者陳姓服務人員（25 歲）就醫，警方開著警車載傷者及陪同的佛館師父，一路鳴笛並開啟警示燈，10分鐘火速將傷者送抵約20公里外的義大醫院，並順利完成縫合手術，接回手指。

(中時)