亞洲挑戰者盃》88：93 中華男籃不敵中國

亞洲挑戰者盃男籃賽，中華隊戴維斯(右)阻攔中國隊方碩(左)上籃，最終以5分之差吞下敗仗。(摘自FIBA官網)

此刻正在伊朗德黑蘭奮戰的中華男籃隊，14日面對強敵中國大陸隊，雙方纏鬥到最後階段才分出勝負，中華隊最終仍以88比93敗下陣來，吞下第2敗，以複賽E組第3晉級8強，16日將遭遇F組第2名，預料不是伊朗就是韓國。

中國隊此次派出青年軍參賽，中華隊則是換血後的全新組合，此役開賽後雙方就展開激鬥互有領先，但禁區高度不足的中華隊，首節18比23落後，次節在劉錚、新台灣人戴維斯與周儀翔的帶領下追趕上來，半場結束後48比49只落後1分。

易邊再戰，劉錚和戴維斯內外連線將比數超前為53比51，可惜在61平手時被對手連得7分，63比70進入決勝節。

中華隊雖然多次落後9分，但仍能緊咬不放，尤其是71比78時周儀翔與戴維斯連投帶罰攻下7分，一舉追平比數，眼看有機會逆轉戰局，無奈最終還是氣力放盡以5分之差飲恨落敗。

隊長劉錚帶頭向前衝，18投8中攻下19分，戴維斯力戰將近35分鐘，出手9次全部破網，貢獻19分、7籃板，周儀翔18分，周柏辰11分；攻擊重心都在4人身上。中國隊以胡金秋全場24分、11籃板最佳。

(中時電子報)