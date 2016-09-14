莫蘭蒂強風捲起5名警民 分受輕重傷
強颱莫蘭蒂14日下午刮起的13級強陣風威力驚人，高雄市楠梓區3名官警協助受困的2名民眾時，被強風捲起再墜地，5人受傷，送醫急救後，已無大礙。
14日下午13:55，楠梓警分局據報，德中路與大學南路口有路樹倒塌，莊、黃姓騎士受困。交通組長陳山杉、加昌所長蔡宗憲及警員凌金億火速趕赴現場。
不料，風勢愈來愈大，突然一陣強風把5人捲起再墜地，分別受輕重傷，由警車把5人送往國軍左營醫院急救。
2位民眾輕微擦傷，反而是3名救援的官警傷勢較重，蔡宗憲右肱骨骨折需住院開刀治療，陳山杉輕微擦傷，凌金億左膝蓋挫傷，等待待進一步照X光診查。
(中時)
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