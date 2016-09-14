新加坡新增8起茲卡病例

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新加坡國家環境局今天公布最新茲卡病例數據，截至下午3時，新加坡有8起新增茲卡病例，確診病例總數達341人。

新加坡自8月27日出現第一個茲卡病例以來，除了昨天以外，每天都有確診病例。目前仍有7個地區被列為茲卡病例區。1050914

(中央社)