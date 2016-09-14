南投補教業育英才 弱勢生免費補習

南投縣補教業推動「育苗專案」，免費為縣內弱勢學生補習，今年度共有37家業者提供400多個名額，也盼更多補習班響應。

關懷弱勢貧困學生，南投縣補習教育事業協會推動「育苗專案」，已連續6年為縣內弱勢學生免費補習，為吸引更多補習班加入，協會今天在南投縣政府宣傳，也感謝各地提供免費名額的補習班，南投縣副縣長陳正昇頒發感謝狀給業者，肯定照顧弱勢學子義舉。

陳正昇表示，縣府近年開辦校園免費營養午餐、課後輔導協助家境困難學生，讓學生的教育機會平等，不輸在起跑點，也謝謝補教業者提供名額，讓弱勢學生可免費學習，讓弱勢家庭子女，不會因經濟及家庭因素而失去進修機會。

南投縣補教協會理事長潘建忠說，由縣內補教業者推動的育苗專案，今年有37家合法立案業者，提供400多個學習名額，歷年贊助金額已超過新台幣1000萬元，期盼透過宣傳記者會拋磚引玉，邀請更多業者加入，未來也希望擴展到山地偏鄉，造福更多弱勢學生。

現場安排受助學生分享心得。就讀水里國小五年級的周柏均說，自從小學一年級開始到補習班加強珠心算，很感謝補習班幫忙，減輕家庭負擔，他現在已是珠心算好手，也很喜歡珠心算。

就讀鹿谷國小五年級的陳易泉說，四年級開始補習英文，很感謝補習班贊助、補習班老師教導、同學母親幫忙接送補習，讓他的英文程度變好，現在也覺得上課很有趣。1050914

(中央社)