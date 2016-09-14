Note7爆炸疑慮 陸禁飛機上使用

我要評比

中國大陸民航局今天在官網針對三星（Samsung）Note7手機發出安全警示，提醒旅客不得在機上使用Note7或充電，勿將Note7放入托運行李中托運，並禁止將Note7作為貨物運輸。

大陸民用航空局指出，依據大陸「民用航空危險品運輸管理規定」及國際民航組織「危險物品安全航空運輸技術細則」中，關於禁止運輸由製造商查明存在安全缺陷的鋰電池，各航空公司不得運輸三星公司召回的Note7手機或其使用的鋰電池。

而非召回的Note7手機及其使用的鋰電池，各航空公司應對其航空運輸的風險進行評估，並採取確實措施確保航空運輸安全。

大陸民航局並要求各航空公司應盡快透過官網等管道，告知旅客上述訊息。各航空公司也可根據實際情況制定更嚴格的運輸措施。公告指出，大陸海南、首都等航空公司已明確禁止旅客攜帶三星Note7搭機。

南韓三星Note7手機全球傳出35起以上自燃或爆炸案例，美國聯邦航空總署（FAA）8日也發聲明「強烈建議」旅客勿在飛機上開機使用Note 7手機，且也不得放在託運行李中。1050914

(中央社)