中秋連假搶業績 服務業各顯神通

中秋節4天連假從明天開始，包括百貨公司、飯店、影城等都看好連假商機，雖然颱風來襲，台中市百貨業者仍然舉行誓師大會，要全力拉抬業績。

明天是中秋節，今年有4天連假，包括百貨公司、飯店及影城等服務業者都對4天連假充滿期待，希望在4天連假裡，能搶攻民眾荷包，締造長紅業績。

包括台中大遠百、中友百貨都從明天起舉辦週年慶預購活動，為了替明天起的預購活動暖身，中友百貨近千名員工不畏颱風莫蘭蒂來襲，上演誓師大會，青春亮麗的電梯小姐更大秀舞藝，展現熱情及旺盛企圖心。

為了讓孕媽咪可以舒服看電影，台中老虎城威秀影城的頂級影廳座椅全面升級，今天起到25日持媽咪手冊前來觀看電影「BJ有喜」，與活動立牌拍照打卡上傳到臉書，就有機會獲得頂級影廳免費電影兌換券及拍立得紀念套卡等，兩人同行並加購兩份指定套餐就有機會獲得裘莉包1個。

飯店業者也看好連假商機，目前正是高接梨生產季節，台中公園智選假日飯店結合東勢農會，採用在地栽種的新興梨推出多道以高接梨入菜的料理，包括義式雞腿排梨果漢堡、梨果沙拉、紅酒梨果海鮮燉菜等。

舒壓還可以品嚐美食，七期一家頂級足體舒壓館，打造休閒複合式園區，兼具舒壓、藝文、美食等功能，最近更引進法式料理進駐，由主廚吳國慶領軍，設計多道法式料理，10月底前憑足體舒壓消費憑證就可享9折優惠。1050914

(中央社)