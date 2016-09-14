烤肉戴隱形眼鏡恐傷眼 醫師提3建議

烤肉是中秋節重要活動，但網路上卻傳出烤肉高溫，恐讓隱形眼鏡在眼球上熔化，嚇壞不少隱形眼鏡族。醫師今表示，烤肉不太可能熔化隱形眼鏡，反倒是結膜炎、角膜破皮機會較大。

三軍總醫院青光眼科主任呂大文今天表示，烤肉時隱形眼鏡之所以不會熔化，是因眼睛本身有保護機制，一旦環境溫度過高，就會不自主多眨眼甚至閉眼等；新竹國泰醫院眼科主任陳瑩山也說，隱形眼鏡耐熱度比人的皮膚還高，如果真的遇到高溫，隱形眼鏡還沒熔，眼皮恐怕先燒焦。

呂大文說，戴隱形眼鏡烤肉雖然不致熔化，但伴隨烤肉形成的懸浮微粒、煙霧，卻會吸附在鏡片上，引起過敏性結膜炎，每年中秋節過後，眼睛不適就醫者約增加1至2成。

陳瑩山指出，烤肉不像火鍋有濕氣，烤起來時又熱又乾，隱形眼鏡容易被烤到變得乾硬，無法順順地服貼在眼球上，因此可能出現異物感，長期摩擦或是因不舒服揉眼，還可能導致眼球破皮發炎，出現眼睛紅、流淚、刺痛、搔癢等症狀。

戴隱形眼鏡烤肉如何不傷眼？陳瑩山提出3點建議，每烤30分鐘就應點一次人工淚液，避免隱形眼鏡過乾；確認肉片熟度時，盡量「以肉就眼」，別靠炭火太近；一旦不舒服趕快把隱形眼鏡拿掉，除了應就醫檢查，也建議休息至少一週不要戴隱形眼鏡。1050914

(中央社)