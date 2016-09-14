烤肉戴隱形眼鏡恐傷眼 醫師提3建議
烤肉是中秋節重要活動，但網路上卻傳出烤肉高溫，恐讓隱形眼鏡在眼球上熔化，嚇壞不少隱形眼鏡族。醫師今表示，烤肉不太可能熔化隱形眼鏡，反倒是結膜炎、角膜破皮機會較大。
三軍總醫院青光眼科主任呂大文今天表示，烤肉時隱形眼鏡之所以不會熔化，是因眼睛本身有保護機制，一旦環境溫度過高，就會不自主多眨眼甚至閉眼等；新竹國泰醫院眼科主任陳瑩山也說，隱形眼鏡耐熱度比人的皮膚還高，如果真的遇到高溫，隱形眼鏡還沒熔，眼皮恐怕先燒焦。
呂大文說，戴隱形眼鏡烤肉雖然不致熔化，但伴隨烤肉形成的懸浮微粒、煙霧，卻會吸附在鏡片上，引起過敏性結膜炎，每年中秋節過後，眼睛不適就醫者約增加1至2成。
陳瑩山指出，烤肉不像火鍋有濕氣，烤起來時又熱又乾，隱形眼鏡容易被烤到變得乾硬，無法順順地服貼在眼球上，因此可能出現異物感，長期摩擦或是因不舒服揉眼，還可能導致眼球破皮發炎，出現眼睛紅、流淚、刺痛、搔癢等症狀。
戴隱形眼鏡烤肉如何不傷眼？陳瑩山提出3點建議，每烤30分鐘就應點一次人工淚液，避免隱形眼鏡過乾；確認肉片熟度時，盡量「以肉就眼」，別靠炭火太近；一旦不舒服趕快把隱形眼鏡拿掉，除了應就醫檢查，也建議休息至少一週不要戴隱形眼鏡。1050914
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。