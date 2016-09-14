颱風莫蘭蒂襲台 桃機72航班受影響

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受到莫蘭蒂颱風來襲，桃園機場截至今天下午5時，共有72航班受到影響，以每日出入境航班平均為570班，影響總班次約12.6%，其中以陸籍航空為多數。

桃園國際機場公司表示，受到莫蘭蒂颱風影響，統計今天凌晨到下午5時止，受影響航班總計取消72班，包括客機入出境取消63班，貨機入出境取消9班。

桃園機場公司表示，依照桃機每日出入境航班平均為570班，影響總班次占總航班數12.6%，以陸籍航空取消為多數。

桃機表示，桃園機場風速每小時26浬，陣風每小時38浬，能見度10公里以上，天氣為多雲時晴。

另外，桃機也提醒旅客搭機出發前，務必向航空公司確認班機最新動態。1050914

(中央社)