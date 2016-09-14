離職潮！9月大陸175家公司逾300位高管離職

證券日報14日報導，隨著2016年半年報披露的結束，大陸A股上市公司，再次出現高管離職潮。根據同花順資料統計，進入9月份以來，截至9月13日，A股總計有175家上市公司，出現高管離職情況，涉及高管人數達362人。

據了解，因工作調動，個人原因辭職，因公司管理層改選等因素，是這些高管離職的主要原因。此外，一些上市公司高管離職，則因為公司正在或者已經完成重大資產重整。另據業內人士透露，儘快套現也是一些上市公司高管離職的重要原因之一。

(工商)