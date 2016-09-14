汐止驚傳棄屍命案？　原來是充氣娃娃惹禍

汐止南陽街今（14）日疑似發生命案，警方趕到現場，在路邊草叢找到一具女性充氣娃娃，證實是虛驚一場。（李其樺翻攝）

汐止南陽街今（14）日疑似發生命案，警方趕到現場，在路邊草叢找到一具女性充氣娃娃，證實是虛驚一場。（李其樺翻攝）

汐止社后派出所今（14）日下午獲報，南陽街23號疑似發生命案，警方到場發現有一具人形物體躺在路邊草叢，外面用黑色大垃圾袋包覆全身警方不敢大意，在現場拉起封鎖線，並通報鑑識人員前來採證；當鑑識警員拆開黑色垃圾袋一看，原來是一具女性充氣娃娃！讓在場警員都傻眼。

警方研判這是民眾廢棄的充氣娃娃，後續將視為廢棄物處理。

(中時)