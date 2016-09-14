莫蘭蒂強風吹襲 高雄棗子、芭樂受損嚴重

我要評比

阿蓮區的芭樂被強風吹到傾斜。（高市農業局提供）

林園區的香蕉也是災情慘重。（高市農業局提供）

強颱莫蘭蒂挾帶狂風豪雨，高雄市農業局14日下午請各區公所統計農業損失，僅杉林、阿蓮區回報，初步受損即已達100萬元，其他地區也是災情頻傳，大社區、燕巢區的蜜棗正逢結果期，幾乎全軍覆沒，農民直言「這次損失肯定很悽慘」。

農業局農務科長林鄉薰指出，今天先請各區公所人員初步巡視農損，僅杉林、阿蓮區回報香蕉、小番茄等作物受損，損失金額已達100萬元，等明天全面巡察後，各區回報的農損金額預估將遠大於這個數目。

她說，颱風還沒過，農民已哀鴻遍野，燕巢、大社的蜜棗現在正是結果期，遇上如此強風幾乎全被吹落，預估損失會相當嚴重，而一年四季皆長的芭樂7月才剛挺過尼伯特颱風，好不容易又長了一些，農民才剛為果實套袋，眼看又被莫蘭蒂強颱摧毀。

強風除了吹落果實，農業設施也遭重創，像蜜棗、芭樂的溫網室網子都破掉了，農業局預估農業設施損害金額也會相當高。

蔬果價格方面，因梓官區葉菜類提前搶收，蔬菜類供應量尚屬穩定，價格僅微幅小漲，高雄果菜市場、鳳山果菜市場平均批發價格從11日每公斤27.45元漲至今日30.59元。

高市農業局主秘王正一表示，農糧署因應颱風實施平穩物價措施，將冷凍蔬果供給六大量販通路，確保民眾能在大賣場買到平價蔬菜。

(中時)