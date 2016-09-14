少年慘死輪下 器捐遺愛人間
新竹市某高職紀姓少年，因父母離異，從小由祖父母扶養長大，家境貧寒的他卻力爭上游，白天上課、晚上到汽車音響店打工，沒想到9日在上課途中，遭汽車駕駛撞死，祖母雖痛失愛孫，仍代理簽下多項器官捐贈，讓愛孫遺愛人間。
今年8月紀姓少年，剛就讀某高職汽車科，校方表示，他開學以來與大家相處和睦，活潑又開朗，熱愛汽車的他，暑假更到音響店充實自己，並賺取金錢補貼家用，國中時期更是拳擊好手，但因受傷未再繼續發展，發生意外真的非常遺憾，悲慟不已。
校方說，當時駕駛疑似剎車不及釀禍，紀少遭撞後，雖在醫院治療數天，但始終未甦醒，事發後2天，醫院首次宣布腦死，祖母與姑姑協議後，決定簽下器捐協議，最後忍痛拔管，將紀少的腎臟、肺、肝臟、小腸、血管等5種器官摘除捐贈，讓更多人受惠。
新竹市殯葬管理所管理員說，紀少家庭符合低收入戶資格，喪葬費減半，14日正好是他出殯日，依習俗規定，白髮人不能送黑髮人」，相關事宜全由大伯處理，當天班上同學，都到場送他最後一程，場面相當不捨。
(中時)
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