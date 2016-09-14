曹西平看《屍速列車》很有感：跟自己真實生活很像

曹西平常在臉書和粉絲互動。（圖／取材自曹西平臉書）

曹西平臉書全文。（圖／取材自曹西平臉書）

《屍速列車》上映後，獲得極佳口碑，票房也十分亮眼。（圖／車庫娛樂）

資深藝人曹西平出道35年，直率敢言的行事風格，深獲觀眾喜愛。今（14日）凌晨，他在臉書分享看完最近超夯韓影《屍速列車》的心得，除了對人性自私面有所感觸外，還大嘆和自己真實生活頗像，並提到「很多藝人真的都是痛苦的因為都活在自己的謊言世界了」。

曹西平今在臉書道出心裡話，透露這幾年遇到很多事，但由於父母和密友阿凱都過世了，他便只能自己向自己喊話要站起來，雖然辛苦是一定的，但他仍抱著正面想法，認為若沒經歷不開心的事，人是不會成長的，也因此讓他更看清楚人性的無情面。曹西平進入演藝圈這麼多年了，明白當個好藝人就要有真實的部分，不過也直言有些人因為不願面對而痛苦的活在自己的謊言世界。

他看完《屍速列車》即有感而發說再次證明人性殘酷面，並稱和自己真實的生活也很像，「當事情發生時大家閃得都比誰快，誰都不願意負責誰都是自私的。」另外，他想到劇中男主角向女兒說了一句「災難來臨時先把自己顧好就好了吧」，雖然女兒不懂爸爸為何自私，但大人的世界就是如此現實無情，不過，所幸這社會還是有溫馨的一面，最後曹西平也呼籲大家要看此片的話，記得準備手怕，因為一不小心就會被逼到感動落淚。

(中時電子報)