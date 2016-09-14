淹水熱點預置抽水機 基隆店家安心
颱風莫蘭蒂雖未直撲北台灣，基隆市政府不敢大意，已在中山一路及復興路等淹水熱點，預置大型抽水機，附近店家大讚「安心多了」。
今年6月17日下午一場大雷雨，基隆市2小時累積雨量破百毫米，中山區復興路212巷排水溝來不及宣洩，水溝蓋頓時成了湧泉，水淹及膝，突如其來的雨勢，也讓騎士措手不及，下車冒雨牽著機車走過積水區，附近店家無奈拿起各種用具撈水。
彩券行老闆江姓婦人表示，6月強降雨淹到她的輪椅一半高度，每次只要下大雨，附近就會來不及宣洩，每年至少要淹兩次，區公所從上次颱風起，就在一旁預置大型抽水機待命，附近店家「安心多了，也好睡多了」。
中山區長鄭錦濃說，今年6月因為強降雨，造成復興路212巷大排宣洩不及造成淹水，市府這次颱風提前預置大型抽水機提前因應，區公所也準備80包沙包供里民索取，目前還沒有人領取。
市議員張錦煌表示，由於復興路212巷附近涵管口徑小，每逢大雨就會淹水，抽水機昨天一到，附近店家至少不用成天提心吊膽，不僅擔心生意受到影響，店面連帶也可能受到波及。
市府表示，基隆河沿岸168座水門、16座抽水站、市區4座抽水站已完成巡檢作業，機械運轉維護正常，並增派人員進駐各抽水站隨時回報，區公所也各自配有3台小型抽水機待命，全市7區則備有3840包沙包應變，民眾可隨時向區公所索取。1050914
(中央社)
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