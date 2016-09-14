央廣董事會 路平接任代理董事長

中央廣播電台董事長曠湘霞日前提出辭呈，第七屆央廣董事會今天召開臨時董事會，會議中推舉路平為代理董事長，待文化部核定通過後，路平將正式成為央廣董事長。

曠湘霞因滿65歲，日前請辭央廣董事長職務，央廣也在今天下午召開臨時董事會。

第七屆央廣董事會成員包括，王亞維、朱惠良、李宗桂、田秋堇、胡偉姣、林正義、夏迪、陳清河、常勤芬、章文樑、陶聖屏、盧非易，文化部日前也新增3名董事路平（筆名平路）、陳中吉、葉大華，共計15名董事。今天除了陳中吉、林正義、盧非易沒到，其餘12名董事都出席。

曠湘霞在會議一開始先感謝董監事及同仁的努力與協助，簡單致意後隨即離開董事會議，步出央廣大樓。央廣同仁也拿著花束歡送曠湘霞，有同仁也獻上擁抱，感謝曠湘霞的帶領，不過曠湘霞因為趕飛機，未多做停留即離去。

隨後董事會也推舉董事田秋堇為今日會議主席，會議中推舉路平為新任董事長，今天出席的12名董事無異議一致通過路平為代理董事長，待文化部核定後，路平將正式成為央廣董事長。

田秋堇轉述指出，路平在會議中表示，央廣對中國廣播有很長久的歷史和豐厚資源，在這方面未來要更加強，而央廣也有很多人才，海外也有許多聽眾，這都可以成為很好的利基。

朱惠良在會議前接受訪問時表示，央廣是中華民國在台灣對外發聲的管道，也是全世界都能收到的聲音。在政黨輪替後連同央廣董事長都要替換，她說，「不覺得是好的」，認為目前業務推動一直蒸蒸日上，「不覺得人事調整是必要的行為」。

陳清河則認為，央廣原本任務有明確方向，包括在國家對外以及僑居地區的宣傳，也把台灣好的一面推廣出去，未來也可隨政府的新南向政策發展，可在東南亞國家發揮國際廣播效能。1050914

(中央社)