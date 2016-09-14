北極熊大軍出沒 俄國科學家受困小島

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俄羅斯氣象學家受困俄國位於北極凍土的小島特洛伊諾伊島（Troynoy island），原因不是大風雪，而是出現一大群北極熊。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，負責管理島上氣候站的沙維德洛邁特省監測網絡（Sevgidromet State Monitoring Network）主管謝夫成柯（VassiliyShevchenko）告訴俄國媒體塔斯社，約10隻北極熊和小北極熊來到這座島，逼近研究人員，情況危險。

氣候站主管普洛特尼科夫（Vadim Plotnikov）表示，這起事件始於8月31日，幾隻北極熊還咬死2隻狗。

其中一隻母北極熊在氣候站窗戶下過了好幾夜，使研究人員難以外出。

沙維德洛邁特省監測網絡將送上照明彈，以嚇走北極熊和狗，但照明彈還要一個月才會送達。（譯者：中央社蔡佳伶）1050914

(中央社)