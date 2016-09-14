疑妻搞曖昧 男攜上膛霰彈槍談判被逮
苗栗一名男子懷疑妻子與男性友人過從甚密，駕車衝撞妻子機車，又到妻子娘家附近咆哮，員警到場處理赫然發現他還帶著已上膛的霰彈槍要求談判，依法將他送辦。
苗栗縣警局苗栗分局今天指出，苗栗市42歲呂姓男子遭徐姓妻子控訴，近來經常對她暴力相向，13日下午北苗派出所獲報呂男在苗栗市府東路駕駛小貨車衝撞妻子的重型機車，隨即派員前往處理。
員警到場時，呂男已經逃逸無蹤，員警及分局家防官評估被害人有立即生命危險，經向苗栗地院聲請核發緊急保護令，晚間前往徐女娘家執行保護令，發現呂男又在附近大聲咆哮並出言恐嚇，立即將他帶回派出所詢問。
警方表示，呂男懷疑妻子與男性友人過從甚密關係曖昧，兩人近來不時為此爭吵，並坦承曾將1把霰彈槍裝在黑色塑膠袋中，攜往妻子住所要求談判；員警隨後在呂男棄置槍枝處起獲1把雷鳴頓霰彈槍及子彈3顆，其中1顆子彈已上膛。
呂男供稱，霰彈槍是多年前在桃園市向一名不知名男子以新台幣60萬元購得，僅用於收藏，攜槍談判也只是想嚇嚇妻子和男性友人。
全案訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及家庭暴力防治法緊急保護令案件，移送苗栗地檢署偵辦。1050914
(中央社)
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