賀陳旦菲媒專文籲挺台參與國際民航組織

「馬尼拉時報」(The Manila Times)今天在言論版刊登中華民國交通部長賀陳旦專文,呼籲國際社會支持台灣參與國際民航組織(ICAO)。

馬尼拉時報是菲律賓歷史最悠久的全國性英文報。

這篇文章題為「呼籲國際社會支持台灣有意義的參與國際民航組織」(Calling on the International Community to Support Taiwan's Meaningful Participation in the International Civil Aviation Organization),由中華民國駐菲代表處投書。

文章指出,台灣為與國際安全標準接軌,積極推動參與國際民航組織,多年來也與世界各國齊力提升全球航空運輸服務及經濟水準,相信台灣的參與可為國際民航運輸帶來更緊密的合作與發展,達到ICAO所追求的全球飛安無縫的目標。

位處東亞空運最忙碌的地區,桃園國際機場在國際機場協會(ACI)2015年的國際客貨運量分別排名全球第11名及第6名,是東亞最繁忙的國際機場之一,台灣在全球航空網絡是不可或缺的一員。

賀陳旦說,40多年來台灣的民航主管機關不論在時效、經費及運作上,都比各國付出更多的努力和成本,力求建立符合國際民航組織要求的飛安及航空保安標準。

他並稱,由於國際民航組織所關注的飛航安全、飛航服務、航空保安、環境保護、航空經濟等各項議題,均須世界各國共同緊密合作,以因應所面臨的多元化挑戰,台灣實有參與ICAO的必要。

投書說,台灣的參與有賴國際社會持續支持,多年來,透過歐、美及友我國家的認同與支持,台灣終於在2013年受邀參與ICAO第38屆大會。台灣盼能再度以專業、有貢獻地參與國際民航組織會議、機制及活動。

文章總結,身為國際社會之一員,台灣有保障區域及全球航空安全的責任,並為全球民用航空發展及人類福祉盡一份力量。另外,台灣也將不吝與他國分享民航產業發展經驗與專業知能,以共同追求安全、有秩序及永續的國際民航發展。1050914

