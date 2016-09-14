提早過中秋 彰化醫院辦音樂會
中秋節將至，部立彰化醫院今天辦中秋音樂會，準備了月餅和柚子和病患一起享用，醫師則提醒，糖尿病患吃烤肉應注意烤肉醬。
衛福部彰化醫院今天舉行中秋音樂會，提早和病患一起共度中秋節，彰化醫院院長謝文淮也在音樂會上演奏薩克斯風，醫院也安排鋼琴老師進行演奏，吸引不少病患以及來往的民眾駐足欣賞，醫院也發放月餅和柚子，和大家一起享用。
而在音樂會上，藥劑科的藥師也演出行動劇進行衛教宣導，宣導中秋節烤肉時要注意烤肉醬的使用，因為烤肉醬對糖尿病患者而言，糖、鹽跟油等都太高，最好加開水以1比1的比例稀釋，或是用醬油取代烤肉醬或醃漬醬料。
藥劑科主任黃聖剛則指出，中秋節許多民眾會吃柚子，但是要注意和藥物的交互作用，藥袋上註明不能搭配和葡萄柚一起服用的藥物，同樣也不要和柚子一起食用，因為柚子和葡萄柚，和部分藥物一起服用會有副作用。
謝文淮則說，醫院每週都會在大廳舉辦音樂會，希望藉由音樂安慰病人的心靈，未來會安排更多的場次，讓更多人欣賞到優美的音樂。1050914
(中央社)
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