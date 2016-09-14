郭書瑤努力拍戲 在意只被關注身材

26歲藝人郭書瑤今天說，出道8年抗壓性變超強大，但最在意一直被講身材，拍戲辛苦、做很多努力，「為什麼只在意我的身材？」坦言讓她很受傷。

郭書瑤2008年以電玩廣告「殺很大」出道，跨足主持、唱片、戲劇及電影，2013年以電影「志氣」獲第50屆金馬獎最佳新演員。

推出首本文字寫真書「愛、無限大」，分享出道以來奮鬥過程，郭書瑤中午在台北舉辦新書記者會表示，出書是想好好感謝所有支持及幫助她的人，一路走來真的有很多貴人，直呼「老天爺真的對我非常好」，並以自身經歷鼓勵還在迷惘、徬徨的年輕人。

郭書瑤自認闖蕩演藝圈後抗壓性變超強大，但最在意一直被講身材，「我做了這麼多努力，你們為什麼只在意我的身材呢？」甚至會覺得是不是不夠努力，大家才看不到別的，坦言會很受傷。

16歲開始當工讀生，郭書瑤說，「真的完全犧牲掉我的學生生活，這是我最大、最大的遺憾。」之後規劃會到校園演講，她最想告訴學生們要盡情玩樂，人生真的只有學生時期可以玩，好好享受、學習，玩樂也是種學習。

被問到存錢方法？郭書瑤表示，從開始打工就能省即省，會把錢分成預備金、生活費和儲蓄3份，建議年輕人存錢不要有壓力，慢慢來、放輕鬆存。

她說，知道現在大環境辛苦，建議年輕人做好眼前當下的事，少一點點抱怨，努力自我充實，當擁有更多能力後，好機會自然找上門，這也是她一直以來努力做的事。1050914

(中央社)