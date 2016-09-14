郭書瑤努力拍戲 在意只被關注身材
26歲藝人郭書瑤今天說，出道8年抗壓性變超強大，但最在意一直被講身材，拍戲辛苦、做很多努力，「為什麼只在意我的身材？」坦言讓她很受傷。
郭書瑤2008年以電玩廣告「殺很大」出道，跨足主持、唱片、戲劇及電影，2013年以電影「志氣」獲第50屆金馬獎最佳新演員。
推出首本文字寫真書「愛、無限大」，分享出道以來奮鬥過程，郭書瑤中午在台北舉辦新書記者會表示，出書是想好好感謝所有支持及幫助她的人，一路走來真的有很多貴人，直呼「老天爺真的對我非常好」，並以自身經歷鼓勵還在迷惘、徬徨的年輕人。
郭書瑤自認闖蕩演藝圈後抗壓性變超強大，但最在意一直被講身材，「我做了這麼多努力，你們為什麼只在意我的身材呢？」甚至會覺得是不是不夠努力，大家才看不到別的，坦言會很受傷。
16歲開始當工讀生，郭書瑤說，「真的完全犧牲掉我的學生生活，這是我最大、最大的遺憾。」之後規劃會到校園演講，她最想告訴學生們要盡情玩樂，人生真的只有學生時期可以玩，好好享受、學習，玩樂也是種學習。
被問到存錢方法？郭書瑤表示，從開始打工就能省即省，會把錢分成預備金、生活費和儲蓄3份，建議年輕人存錢不要有壓力，慢慢來、放輕鬆存。
她說，知道現在大環境辛苦，建議年輕人做好眼前當下的事，少一點點抱怨，努力自我充實，當擁有更多能力後，好機會自然找上門，這也是她一直以來努力做的事。1050914
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。